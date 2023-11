iPad Air (Wi-Fi e Cellular) da 64 GB: prezzo da BEST BUY su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il potentissimo e leggerissimo iPad Air (2022) di quinta generazione si porta a casa con soli 897,99€ al posto di 989,00€ grazie agli sconti folli del giorno. Ovviamente il modello in questione vanta ben 64 GB di memoria interna e ha il modem Cellular insito insieme al modulo Wi-Fi. Questo significa che si potrà utilizzare il tablet anche in mobilità senza l’ausilio dell’hotspot del proprio iPhone o senza cercare necessariamente una rete wireless disponibile. Il modello in questione poi, è in colorazione “grigio siderale”, la più classica, a nostro avviso.

Con la consegna celere e immediata su Amazon avrete accesso anche ad altri vantaggi esclusivi; presente poi la possibilità di dilazionare l’importo complessivo del tablet in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account compatibili e abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Altresì sappiate che avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e che potrete anche godere della possibilità di ricevere il pacco in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime.

iPad Air (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Questo iPad Air (2022) poi, dispone di una scheda tecnica eccellente ma presenta anche specifiche tecniche all’avanguardia. Il processore interno infatti, è l’ottimo Apple Silicon M1 di livello desktop che vi permetterà di montare video (con software professionali come DaVinci Resolve e FinalCut Pro) in 4K senza il minimo problema. Grazie alla porta USB Type-C potrete collegare SSD esterni per lavorare in tranquillità senza compromettere lo spazio interno del tablet e non finisce qui.

Il display è da 11″, LCD IPS Retina e gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione oltre che alla cover tastiera Smart Keyboard. Vi è poi una batteria interna generosa che promette un giorno intero di autonomia con una singola carica. A 897,99€ nella sua iterazione grigio siderale con 64 GB di memoria e modem Wi-Fi + Cellular è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.