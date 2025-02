iPad Air con M2: un affare con l'offerta Amazon di oggi (anche in 5 rate)

iPad Air è uno dei punti di riferimento del mercato per chi è alla ricerca di un nuovo tablet: con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la versione con chip M2 e display da 11 pollici al prezzo scontato di 649 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido per diverse colorazioni del tablet, proposto nella variante con 128 GB di storage e connettività Wi-Fi.

iPad Air con M2: è il tablet da prendere su Amazon oggi

La scheda tecnica di iPad Air conferma quanto detto in apertura: il tablet rappresenta, senza dubbio, la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo tablet completo, con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo il validissimo chip M2, una garanzia sia in termini di prestazioni che di efficienza. Da segnalare anche un display Liquid Retina da 11 pollici oltre che 8 GB di RAM e 128 GB di storage. La versione in offerta ha connettività Wi-Fi. Il tablet è dotato del sistema operativo iPadOS 18, con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Air con M2 al prezzo scontato di 649 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il tablet è acquistabile, nella variante indicata in precedenza, tramite il box qui di sotto. La promo è valida per un breve periodo.