iPad Air: cinque accessori ESSENZIALI da avere

Se avete appena acquistato un nuovo iPad Air o siete in procinto di acquistarne uno, vi suggeriamo ora un kit di cinque accessori Must Have per il vostro dispositivo. Tenetevi forte, perché sono davvero eccezionali e modificano completamente l'esperienza d'utilizzo del prodotto della mela. Il tablet è in super sconto su Amazon a soli 615€ in colorazione argento con 64 GB di storage all'interno.

iPad Air: ecco i cinque essenziali

In primo luogo noi consigliamo una cover tastiera. Ce ne sono tante in circolazione ma quelle di Logitech ci hanno colpito per la loro bontà: sono economiche (più di quelle ufficiali Apple), hanno una serie di caratteristiche intriganti e accattivanti e permettono di utilizzare il trackpad di iPadOS 15. Si chiama Combo Touch e costa 199,99€.

Non può mancare una Apple Pencil di ultima generazione: si trova a 124,00€ al posto di 135,00€. Con questa, abbinata ad una suite Adobe (Ph, Lightroom, Illustrator), potrete usare il tablet come una tavoletta grafica. Essenziale è dire poco, se siete dei creativi.

Con un bel kit di pellicole protettive in vetro temperato da 13,99€ dormirete sonni tranquilli. Sono di JETech, noto brand di Amazon, e non compromettono la fluidità generale del dispositivo.

Alleghiamo anche una cassa speaker Bluetooth da 17,31€, sempre di EONO by Amazon, che permette di ascoltare i contenuti audio con una qualità superiore.

Infine, con questo Hub USB C di Ugreen, aumenterete la vostra produttività. Costa 24,49€ in offerta limitata a tempo. Potrete attaccarci un monitor esterno, la scheda SD e molto altro ancora.

Fateci sapere quale avrete acquistato. Per qualsiasi altro dubbio, scriveteci pure.