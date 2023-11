iPad Air (2022) Wi-Fi + Cellular da 256 GB: con il Black Friday è in super sconto (-11%)

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di fascia alta di casa Apple, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Air (2022) che, nella sua iterazione da ben 256 GB, con modulo Wi-Fi e Cellular, in colorazione azzurra, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 1009,00€ al posto di 1149,99€, spese di spedizione incluse. Il modello in sconto è un portento, in super offerta per le promozioni speciali del Black Friday.

iPad Air (2022): il tablet da comprare oggi

A questa cifra è un gadget da prendere immediatamente ma siate veloci, le scorte potrebbero essere limitate. Costa molto, è vero, ma si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime (anche in meno di 24 o 48 ore) e si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non di meno, avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale.

Questo meraviglioso iPad Air (2022) si presenta come un device eccellente sia per il gaming che per il lavoro. Va benissimo per scrivere articoli, testi, per fare la tesi, per lavorare all’editing di video, file, foto, video e canzoni. Il processore sotto la scocca è l’ottimo Apple Silicon M1 coadiuvato dal modulo Wi-Fi e dal modem Cellular per collegarci una SIM fisica. Ha la scocca in alluminio, il pannello Retina LCD IPS da 11″ supporta la Apple Pencil di seconda generazione e si può attaccare una cover tastiera Magic Keyboard di Apple. Viene venduto e spedito da Amazon a 1009,00€ con lo sconto dell’11% grazie alle promozioni del Black Friday; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.