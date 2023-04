iPad Air (2022): sostituisce un PC ma costa pochissimo (-18% su Amazon)

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet semplicemente unico nel suo genere che, oltre ad avere un costo decisamente interessante, si posiziona come un perfetto sostituto del computer in tantissime occasioni. Di fatto, ci riferiamo al potentissimo iPad Air del 2022, il modello con processore Apple Silicon M1, per intenderci.

iPad Air (2022): potente e versatile

Questo gioiello infatti, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono più che mai appetibile nel mercato. Per esempio, troviamo un chip di fascia altissima che fa girare fluidi tutti i software, sia quelli più consumer che quelli di livello desktop, ma non solo.

Pensiamo poi allo schermo laminato da circa 11” con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, al design unico con scocca interamente realizzata in alluminio, con il Touch ID posto sul pulsante di accensione e spegnimento del tablet e molto altro ancora.

Concludiamo poi il tutto segnalando la presenza della porta USB Type-C sul frame inferiore, utile per ricaricare il dispositivo in pochissimo tempo e per trasferire agevolmente i file da periferiche esterne. Insomma, questa meraviglia, con gli accessori giusti, può sostituire un computer. Lo pagherete solo 649,00 € al posto di 789,00 €. Capite bene che il risparmio è semplicemente favoloso, pari al 18% sul valore di listino.

La versione in sconto dispone di 64 GB di memoria interna e del modulo per la connettività Wi-Fi; fidatevi, 64 GB sono più che necessari per installare tutte le applicazioni di riferimento e i giochi di vostro gradimento. Se poi volete usufruire di più spazio, vi suggeriamo di attivare un piano iCloud+ da 200 GB all’anno a soli 2,99 € al mese.

Grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo infatti le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis poi con il sistema interno al sito, in cinque pagamenti a tasso zero.

Avrete poi diritto ad un mese per restituire gratuitamente il dispositivo al venditore, la garanzia sarà di un anno con il costruttore e di due anni con il sito di Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Capite bene che iPad Air 2022 con Apple Silicon M1 a 649 € rappresenta una vera e propria chicca nel panorama tech. Approfittatene adesso e se proprio volete, sappiate che potrete attaccarci una cover esterna e potrete utilizzarlo con la Apple Pencil di seconda generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.