iPad Air (2022): sconto SUPER per il tablet più versatile del momento

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di Apple veramente eccezionale; si chiama iPad Air (2022) ed è dotato di un frizzante processore Apple Silicon M1 sotto la scocca. È un prodotto potente, economico ma performante, con specifiche al top, design all’ultimo grido, con una fotocamera principale che serve per gli scatti al volo (o magari per scannerizzare un documento e così via); grazie agli sconti folli di Amazon sarà vostro con soli 629,00€, una cifra pressoché irrisoria per ciò che offre. Il prezzo di listino dovrebbe essere di 789,00€ ma ve lo porterete a casa co un risparmio unico. Vi invitiamo a fare presto se siete interessati perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Il modello in questione dispone di 64 GB di memoria interna ed è proposto in colorazione azzurra.

iPad Air (2022): il tablet di punta ad un prezzo WOW

Tutti i prezzi includono l’IVA, c’è la consegna celere e veloce presso il vostro domicilio o la vostra abitazione (volendo potreste anche farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano), c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e avrete accesso anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì potrete contare sulla garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo.

Tenete conto che con questo tablet potrete lavorare senza problemi, magari con l’ausilio di una Apple Pencil di seconda generazione, con una Magic Keyboad, sfruttando la potenza del processore Apple Silicon M1 che fa girare fluidi anche software come DaVinci Resolve 18 o Final Cut Pro di Apple. A soli 629,00€ questo è il tablet più versatile che ci sia; approfittatene adesso.

