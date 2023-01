iPad Air (2022): SCONTO FOLLE su Amazon (meno di 660€)

Se state cercando un nuovo tablet premium che sia in grado di svolgere operazioni complesse così come quelle più semplici, abbiamo la soluzione adatta che farà al caso vostro. Si chiama iPad Air (2022) ed è stato annunciato nel corso della scorsa primavera. È realizzato da Apple e presenta uno schermo da circa 11 pollici e ha un processore Apple Silicon M1 sotto la scocca. Oggi lo trovate in super sconto al prezzo speciale di 659,99€ al posto di 789,00€. Il risparmio è davvero elevato e questo è davvero un Best Buy ora. Pagherete il 14% in meno e godrete anche delle spese di spedizione gratuite e della consegna celere in pochissimi giorni.

iPad Air (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Acquistandolo su Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la garanzia di un anno con Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare), di due anni con Amazon con tanto di assistenza dedicata attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Fra le altre cose segnaliamo che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma c’è anche la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita.

Parliamo del tablet: è un gioiello di dimensioni perfette, con schermo laminato da 11 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Al suo interno c’è un processore Apple Silicon M1 di nuova concezione con modem 5G integrato (opzionale) e in più la porta USB Type-C assicura un trasferimento dei dati super rapido.

È perfetto per la navigazione web, per le mail, per vedere video in streaming, per giocare, per postprodurre foto e video con LumaFusion o anche con DaVinci Resolve 18 e così via.

A 659,99€ è un prodotto davvero fantastico; costa poco per quello che offre, ma fate presto prima che termini l’offerta.

