iPad Air (2022): SCONTO FOLLE per Natale (-10%)

Quella che vi segnaliamo oggi è un’offerta davvero frizzante relativa ad uno dei prodotti più versatili di sempre: l’iPad. Nello specifico, il modello di cui vogliamo parlarvi è l’iPad Air (2022) di quinta generazione, quello con il processore Apple Silicon M1 sotto la scocca, per intenderci. Da 789,00€ può essere vostro con soli 707,00€ (parliamo del 10% in meno sul prezzo di listino) e spese di spedizione gratuite. Non dimenticate che è un gadget meraviglioso, esteticamente bellissimo, leggero, sottile e che Apple vi dona un anno di garanzia super speciale con cui potrete dormire sonni tranquilli; per qualsiasi problema vi basterà recarvi in un Apple Store e avrete tutto l’aiuto necessario.

Altresì, Amazon vi darà due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, via chat e via telefono, dalle sei a mezzanotte. Avrete perfino la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis e potrete restituire il tutto entro il 31 gennaio 2023.

iPad Air (2022): un’ammiraglia senza eguali

Sul fronte tablet, si sa, come Apple non c’è nessuno. L’azienda detiene lo scettro nel settore e i suoi prodotti sono tutti meravigliosi e perfetti, da quello più economico a quello più costoso. C’è un iPad per tutti i gusti. Costa molto è vero, ma con questo strumento potrete lavorare, svagare la testa sul divano la sera giocando a qualche titolo rivoluzionario su Apple Arcade o scaricabile dallo store, ma ancora, vedere qualche serie TV, montare un video con LumaFusion o DaVinci, postprodurre foto con Lightroom e via dicendo. C’è il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione sul pannello laminato e la batteria dura tantissimo. È compatibile con la Magic Keyboard e con molti altri accessori Apple e/o di terze parti.

Il modello in questione è l’Air (2022) con M1 all’interno. Lo trovate a soli 707,00€ ma dovete essere veloci: visto che manca poco al Natale potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.