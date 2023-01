iPad Air (2022) scende sotto i 700€: non chiamatelo solo "tablet"

iPad Air (2022) è uno dei tablet più versatili che vi sia in commercio. Il dispositivo di casa Apple è un prodotto eccezionale pensato per tutti, ma che strizza l’occhio ai professionisti dell’imaging grazie alla presenza del processore Apple Silicon M1 e allo schermo laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Le linee riprendono la cifra stilistica del modello del 2020 ma ci sono diversi colori nuovi molto eleganti. In primo luogo riportiamo che il gadget oggi costa solo 699,00€ al posto di 789,00€.

Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo, ma volendo c’è anche la possibilità di restituire gratuitamente l’articolo entro un mese dall’acquisto. C’è la garanzia di Apple per un anno con possibilità di espanderla con AppleCare o AppleCare+ e c’è perfino la garanzia di Amazon di due anni con assistenza gratuita via chat o via telefono, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPad Air (2022): un peccato non acquistarlo adesso

Cosa può fare iPad Air (2022)? Tutto, in poche parole. Il device è ottimo per i disegnatori, gli illustratori, per i designer, per i professionisti dell’immagine e per chi ama postprodurre foto con Adobe Phohotshop o Lightroom (ci sono i software completi scaricabili dallo store, ma vi segnaliamo che serve un abbonamento ad Adobe per utilizzarli), ma non solo. Si possono anche montare video con LumaFusion o con DaVinci Resolve 18.

Il tablet va bene anche per lo svago da divano, per vedere serie TV e film sulle piattaforme di streaming, su YouTube, oppure ancora anche per giocare sui titoli presenti dall’App Store o su Apple Arcade.

Questo prodotto è un Best Buy per tutti gli utilizzi e costa sensibilmente meno del modello Pro di ultima generazione. Le rinunce sono poche; a 699,00€ fate un vero affare su Amazon.

