iPad Air (2022): può sostituire una console per giocare?

iPad Air (2022) si presenta come uno dei migliori tablet del mercato; non è solo un ottimo gadget nel panorama dei prodotti Apple, ma è un best buy su tutta la linea. Oggi poi lo pagate solo 649,00€ al posto di 789,00€ nella meravigliosa colorazione viola e con ben 64 GB di memoria interna. Il modello in questione è stato annunciato un anno fa; presenta il medesimo design dell’iterazione del 2020 ma ha ricevuto un grosso upgrade sotto la scocca. Al posto della piattaforma Bionic ora troviamo un processore Apple Silicon M1, il chip di livello desktop che troviamo anche in moltissimi computer dell’azienda.

Questa soluzione è una vera chicca: capite bene che ci troviamo di fronte ad un tablet dalle prestazioni degne di un computer premium: il processore è letteralmente identico a quello che troviamo nell’iMac da 24″ del 2021, a quello del MacBook Pro 13″ o Air (2020). Insomma, può consentire l’editing dei video in 4K, la postproduzione delle foto, la produzione musicale, la programmazione, ma come va per giocare?

La domanda non è per nulla scontata; diciamo che per certi versi, molto dipende dal software ma qui troviamo un sistema operativo che è così versatile che può trasformare il device in una console o in una workstation portatile con il solo ausilio di qualche periferica esterna.

iPad (2022): come si gioca?

I titoli scorrono tutti fluidi e senza problemi Potete scaricare meravigliosi videogames di livello AAA dallo store (GTA, Tomb Raider, COD, PUBG Mobile e molti altri), ma potete anche giocare online su Apple Arcade. Inoltre c’è il supporto con i controller di terze parti, con quelli di PlayStation, Xbox e perfino con i Joy-Con della Nintendo Switch. Cosa chiedere di più da un tablet?

Considerate che pagate 649,00€ per un iPad che è in grado di montare video con DaVinci, postprodurre foto con Photoshop, eseguire videogiochi complicati e permette anche di disegnare ad alti livelli con la Apple Pencil. Insomma, è una chicca da non lasciarsi sfuggire.

