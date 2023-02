iPad Air (2022): può fare TUTTO e costa POCHISSIMO su Amazon

Uno dei tablet di Apple più versatili che vi sia in circolazione è sicuramente l’iPad Air (2022) uscito a marzo dello scorso anno. Si tratta di un prodotto veramente unico, che eredita funzioni premium dalla gamma Pro, e presenta un design in linea con quello della linea precedente. Parliamo di un gadget che ha un’estetica next-gen, con frame in alluminio (disponibile in varie colorazioni), Touch ID incorporato nel pulsante di accensione e spegnimento e con un pannello laminato Retina LCD IPS che supporta la Apple Pencil di seconda generazione.

Oggi, questo gioiellino, nella versione da 64 GB e in colorazione grigio siderale, si porta a casa con soli 669,00€ al posto di 789,00€, con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto. La consegna è celere e immediata; in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi sborsiate un singolo centesimo in più.

iPad Air (2022): perché comprarlo da Amazon?

Volendo, si potrà dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Con Amazon avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì, ci sarà quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+ (attenzione, perché questi due sono servizi a pagamento).

Capite bene che a 669,00€ è da prendere al volo; uno sconto così esagerato, per un device potente e completo come iPad Air (2022), non si vede spesso.

Il chipset interno garantisce performance di qualità desktop; con iPad Air M1 potrete montare video in 4K con LumaFusion o con DaVinci Resolve 18, potrete postprodurre foto con Lightroom o Photoshop e molto altro ancora. Inoltre, con la USB Type-C avrete accesso al collegamento rapido con tutte le periferiche che volete: lettori di schede SD, hub multimediali e non solo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.