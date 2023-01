iPad Air (2022): prezzo TOP per il tablet potente come un Mac

Se state cercando un nuovo tablet premium per il vostro svago, per lo studio, per fare post produzione di foto e video, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPad Air (2022) di quinta generazione, quello con il processore Apple Silicon M1, per intenderci. È uscito a marzo 2022, ma è attualissimo e potente come iPad Pro (2021). Viene venduto e spedito da Amazon stessa e gode della consegna celere in pochissimi giorni. Lo si trova su Amazon a soli 705,00€ al posto di 789,00€, con un risparmio medio pari all’11% sul prezzo di listino.

Se lo acquistate oggi, lo potrete comunque pagare in comode rate con Cofidis e poi avrete diritto a due anni di garanzia con Amazon e un anno con Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+). Infine, c’è l’assistenza tecnica con supporto tecnico dedicato via chat o via telefono.

iPad Air (2022): Best Buy a questo prezzo

Il tablet è un potente tablet con processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che troviamo in iMac, iPad Pro, MacBook Air e Pro 13″ (2020). Il frame è in alluminio riciclato e il device è disponibile in cinque eleganti colorazioni. È compatibile con la Magic Keyboard, con la Apple Pencil di seconda generazione, ha la webcam Center Stage e il pannello Retina IPS LCD da circa 11 pollici. Posteriormente c’è una singola camera da 12 Megapixel con flash LED al seguito. Ottimo anche l’audio con doppio speaker stereo che fa suonare sempre bene il dispositivo con i contenuti multimediali.

È perfetto per lo studio, per la postproduzione grafica, per l’editing video con LumaFusion o DaVinci, per la color correction, per la scrittura di articoli e molto altro ancora. Insomma: a questo prezzo (solo 705,00€ al posto di 789,00€) non potete certo ignorarlo. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.