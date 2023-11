iPad Air (2022): prezzo STREPITOSO con uno sconto SUPER (-16%)

Il meraviglioso iPad Air (2022), campione di vendite di tutto l’anno, è oggi in super sconto ad un prezzo sensazionale: viene venduto e spedito da Amazon a soli 659,00€ con uno sconto esagerato sul valore di listino pari al 16%. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni, un tablet potentissimo (visto che possiede un chipset di livello desktop), con un design minimal e alla moda, un pannello ampio e risoluto che supporta la Apple Pencil e la Magic Keyboard, l’innovativa cover-tastiera dell’azienda che espande le potenzialità del gadget stesso.

Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; si risparmia tantissimo, quindi siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Il modello in questione è in colorazione rosa e vanta il modulo Wi-Fi e ben 64 GB di memoria interna.

iPad Air (2022): il tablet Best Buy del momento

Il tablet in questione è il modello di fascia media della line-up di Apple ma vanta specifiche al top: c’è un frame in alluminio, si ricarica sfruttando la USB Type-C (la quale funge anche da porta d’attacco per collegare HDD o SSD esterni), gode di uno schermo laminato da circa 11″ Retina LCD IPS con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, ma non finisce qui.

Sotto la scocca troviamo un processore Apple Silicon M1 di livello desktop che assicura performance degne di nota. Con questo iPad si può montare un video in 4K con software come DaVinci Resolve, FinalCut Pro e si può anche fare programmazione o produzione musicale con Logic Pro. Insomma, è ottimo per tutto, anche per giocare o per vedere film e serie TV in streaming. A soli 659,00€ con spese di spedizione incluse, non potete lasciarvi sfuggire questo meraviglioso device, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.