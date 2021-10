iPad Air 2022: potrebbe esserci una BRUTTA sorpresa

Secondo il noto analista di Apple, Ming Chi Kuo, l'OEM di Cupertino starebbe abbandonando i piani per il rilascio di un iPad Air con display OLED. Tuttavia, arriveranno nuovi “Pro” da 11 pollici con mini-LED.

iPad Air OLED? Nada de nada, al momento

Mentre i rapporti avevano suggerito che Apple avrebbe rilasciato un iPad Air con un pannello OLED l'anno prossimo, sembra che le cose non saranno così.

Secondo una nuova nota per gli investitori pubblicata dall'affidabile analista Ming-Chi Kuo e scovata dai colleghi di 9to5Mac, Apple prevede di utilizzare ancora la tecnologia LCD nel 2022 con i terminali di fascia media.

Kuo ha riferito i piani di Apple per la transizione dell'iPad Air a OLED diversi mesi or sono, e ha spiegato che la tecnologia mini-LED in questione sarebbe stata riservata ai dispositivi “Pro” di fascia alta ancora per molto tempo; questo a causa del prezzo elevato del suddetto elemento.

Nel rapporto di oggi, tuttavia, Kuo afferma che la società “ha annullato i suoi piani per il lancio di un iPad Air OLED nel 2022 perché le prestazioni e i costi non potevano soddisfare i requisiti di Apple“. Pertanto, l'analista prevede che l'iPad Air continuerà a utilizzare la tecnologia TFT-LCD nel 2022.

Ad ogni modo, l'attuale modello è ancora una bomba e lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 640€.

Per chi non lo sapesse, l'OEM di Cupertino ha adottato per la prima volta la tecnologia mini-LED con l'iPad Pro da 12,9 pollici rilasciato all'inizio di quest'anno e si prevede che arriverà presto anche sui futuri MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici. Secondo Ming Chi Kuo, nel 2022 la società lancerà anche un iPad Pro da 11 pollici con questa feature.

Successivamente, l'analista afferma che “i design più leggeri, più sottili e pieghevoli sono le principali tendenze a lungo termine per i prodotti di tipo tablet nei prossimi 3-5 anni“. Secondo quanto riferito, Apple sta continuando a “ricercare e sviluppare nuove tecnologie di visualizzazione per prodotti tablet“, ma ulteriori dettagli in merito non sono ancora emersi.

Infine, in linea con le aspettative che MacBook Pro e MacBook Air passeranno presto ai display mini-LED, Kuo afferma che i MacBook saranno il principale motore delle spedizioni di mini-LED per il prossimo futuro.