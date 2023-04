iPad Air (2022): POTENTISSIMO e in super sconto su Amazon (-140€)

Se state cercando un tablet potente, completo, perfetto per lavorare in mobilità, abbiamo il device perfetto che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo iPad Air (2022), un modello incredibile che è dotato di un processore Apple Silicon M1, lo stesso chip che è presente in iMac (2021), nei laptop MB Air e Pro da 13″ del 2020 e non solo. Fa girare fluidi tutti i software, anche quelli di livello desktop. Un esempio? DaVinci Resolve 18 (in versione completa, ovvero la stessa che avrete sul vostro Mac da lavoro) potrà esser attivato anche qui, o addirittura, Adobe Photoshop o Lightroom per il fotoritocco. Sono tanti poi i videogames AAA (di alto profilo) che sono presenti sullo store della mela; da COD a PUBG, da Tomb Raider a Grand Theft Auto. Insomma, questo non è solo un tablet: è un centro multimediale per lo svago da divano ma anche per il lavoro quando si è in giro. Lo pagate solo 649,00€ su Amazon al posto di 789,00€.

iPad Air (2022): il miglior tablet che possiate comprar oggi

Capite bene che lo sconto che presente su Amazon è eccezionale e che vi permetterà di risparmiare tantissimi soldi rispetto al valore di listino. La consegna sarà celere e in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

iPad Air (2022) ha un design iconico, un frame in alluminio, è dotato della porta USB Type-C e presenta uno schermo laminato da quasi 11 pollici che gode del supporto per la Apple Pencil di seconda generazione. Sotto la scocca gira il chip M1 e troviamo poi iPadOS 16, sempre aggiornato. Sarà compatibile con le prossime iterazioni e supporta Stage Manager. A 649,00€ è il miglior tablet che possiate comprare oggi.

