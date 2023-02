iPad Air (2022): il tablet più completo a soli 650€ su Amazon

Oggi parliamo di tablet, e nello specifico, di iPad Air 2022, un prodotto fantastico che possiede il processore Apple Silicon M1 di ultima generazione. Si tratta di un terminale eccezionale nell’uso quotidiano ma che dai il meglio di sé nelle operazioni più complicate.

Pensate che questo splendido tablet lo pagate solo 649,00 €, spese di spedizione incluse. In poche parole, è in sconto e questo implica che potrete accaparrarvelo al prezzo più basso del web.

iPad Air (2022): perché comprarlo oggi?

Come detto, la consegna sarà veloce quindi questo implica che in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi selezionato, ma non finisce qui. Potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e infine, avrete un anno di garanzia con il costruttore è ben due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad Air 2022 è poi un dispositivo pensato per l’intrattenimento digitale, ma anche per lo svago o per il lavoro. Gode del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, ma anche del supporto alla Magic keyboard che abbiamo già visto su iPad Pro. Questo implica che, con i giusti accessori, può diventare un sostituto del computer. Il processore di bordo invece, il SoC Apple Silicon M1, sarà in grado di eseguire operazioni di livello desktop senza il minimo problema, editing video in 4K incluso.a proposito, sapevate che con questo tablet si può utilizzare DaVinci Resolve 18? Oppure la suite Adobe?

È perfetto anche per comporre musica, per fare la programmazione, per scrivere testi o semplicemente per rilassarsi la sera sul Netflix sul divano. Inutile dirvi che a 649,00 €, lui è uno dei migliori tablet che ci siano in circolazione. Fate presto se siete interessati a portarvelo a casa grazie agli sconti di Amazon, ma sappiate che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Altresì, vogliamo segnalarvi un altro tipo di utilizzo. iPad Air 2022 può essere utilizzato anche per il gaming, sia con titoli scaricabili dall’App Store, sia con giochi presenti su Apple Arcade. Cosa aspettate? Fate presto e portatevi a casa oggi questa meraviglia al prezzo più basso del web.

