iPad Air (2022): il tablet PERFETTO da comprare oggi (solo 699€)

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet versatile e potente, perfetto per lo svago multimediale così come per il lavoro in mobilità, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Air (2022) che, nella sua iterazione color “grigio siderale”, con 64 GB di spazio al seguito, si porta a casa con un risparmio altissimo rispetto al valore di listino. Sarà vostro infatti, con soli 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Fra le altre cose, vi ricordiamo che avrete diritto a tantissimi altri vantaggi con il noto portale di e-commerce americano.

iPad Air (2022): un device versatile da prendere immediatamente

Il tablet di casa Apple è un vero best buy senza paragoni; si tratta di un device potentissimo, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, di un design minimal ereditato dai modelli di fascia alta, ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11″ che supporta la Apple Pencil (di seconda generazione) e il sistema è compatibile con la Magic Keyboard, la cover-tastiera che rende il gadget un vero e proprio laptop portatile avanzatissimo. Il merito però, va anche all’ottimo sistema operativo di bordo, iPadOS 17 che dispone di features all’avanguardia come Stage Manager (per un multitasking avanzato) e rende il dispositivo perfetto per il gaming così come per la produttività in mobilità. Non di meno, è perfetto anche per lo svago multimediale, per la fruizione di contenuti multimediali e non solo.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e avrete diritto anche al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto in caso di problematiche o di ripensamenti. Cosa aspettate? Il modello grigio siderale con modem Wi-Fi e 64 GB di memoria è in sconto a 699,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

