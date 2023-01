iPad Air (2022): il tablet per i content creator

Sin dal suo debutto, iPad Air (2022) si è presentato subito come un prodotto mainstream pensato per i content creator. Costa molto meno dell’iterazione Pro, la quale adesso vede anche la presenza della piattaforma M2 di nuova generazione, ma ha comunque un SoC desktop che fa girare software pesanti ed elaborati come DaVinci Resolve 18 o la suite Adobe. Non dimenticate poi che oggi si trova su Amazon ad un prezzo veramente speciale: solo 710,00€ al posto di 789,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del prodotto.

Considerate poi che la consegna è immediata: lo ordinate oggi e sarà a casa vostra entro giovedì 19 gennaio (la tempistica varia anche in base al vostro luogo di domicilio/residenza). Si può dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno di Amazon stessa. Gode poi di due anni di garanzia con il sito, con tanto di assistenza tecnica dedicata e attiva tutti i giorni, via chat o via telefono, e poi c’è la garanzia di Apple per un anno ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPad Air (2022): tanti motivi per acquistarlo subito

iPad Air (2022) è un tablet di fascia alta, anche se si colloca nella fascia media del mercato. Presenta un design ereditato dai modelli premium ma con una singola fotocamera sul posteriore e con un pannello privo della tecnologia ProMotion o miniLED. La dimensione è di circa 11 pollici, pertanto sarà compatibile con gli accessori dell’iPad Pro 11″: Magic Keyboard, Apple Pencil di seconda generazione e non solo.

Riesce a far girare fluidi tutti i software, ha ben 64 GB di memoria (ma noi vi consigliamo sempre l’abbonamento ad iCloud che vi dona 50 GB extra in cloud per un anno a 0,99€ o 200 GB in cloud al costo di 2,99€).

Se siete interessati, fate presto: a 710,00€ potrebbe andare a ruba. Non perdete tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.