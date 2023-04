iPad Air (2022): il tablet Apple più incredibile scontato del 17% su Amazon

iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 è una macchina da lavoro eccezionale. No, non è soltanto un tablet premium che è in super sconto del 17% su Amazon. Qui ci troviamo di fronte ad un PC sotto mentite spoglie, capace di eseguire qualsiasi operazione senza il minimo problema. Noi vi avvertiamo: se intendete acquistarlo per vedere le serie TV, i video in streaming, per giocare e per la navigazione web, forse potrebbe non fare al caso vostro. È veramente potente, forse sopra le aspettative: pensate che con questo gadget si possono montare video in 4K con software professionali come DaVinci Resolve 18. Avete capito bene: lo stesso programma che utilizzate sul vostro PC o Mac super costoso da oltre 2000/3000€. E volete sapere la novità? Il tutto gira fluido senza lag, rallentamenti e altro.

Insomma, iPad Air (2022) è un mostro di potenza, senza alcun dubbio. Oggi lo pagate solo 657,00€ al posto di 789,00€ in colorazione grigio siderale e con 64 GB di memoria interna. È la versione con il solo modulo Wi-Fi, quindi non possiede il modem 5G integrato, ma se non vi serve perché sfruttate l’hotspot dell’iPhone o le reti WiFi pubbliche, allora andrà benissimo.

iPad Air (2022): un prodotto eccezionale

Acquistandolo da Amazon poi, avrete accesso ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo, in prima istanza, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero), il singolo anno di garanzia con Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare) e i due anni di assistenza tecnica dedicata con gli esperti di Amazon Prime, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

A 657,00€ vi portate a casa un tablet che è anche una workstation portatile, compatibile con la Magic Keyboard e con la Apple Pencil di seconda generazione. Non lasciatevi sfuggire iPad Air (2022) a questo prezzo oggi su Amazon.

