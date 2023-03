iPad Air (2022): il migliore, ad un prezzo STREPITOSO su Amazon

Se state cercando uno dei migliori tablet sul mercato per il lavoro, per la produttività, per lo svago multimediale da divano, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 all’interno. Si tratta di uno dei chip più performanti di sempre (anche troppo per un device del genere, forse), che fa girare fluidi e senza lag anche le app desktop più complesse come Photoshop o DaVinci. Ci troviamo di fronte ad una macchina da guerra in tutti i sensi, un prodotto che, nella sua iterazione da 64 GB con modulo Wi-Fi (e colorazione Galassia) si porta a casa con soli 655,99€ al posto di 789,00€.

iPad Air (2022): il migliore, ad un prezzo incredibilmente basso

Capite bene che si tratta di una delle ammiraglie del settore, venduta però ad un prezzo da “fascia media”. Il tablet gode della spedizione gratuita con Amazon Prime, della consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Volendo, si potrà anche far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Fra le altre cose, citiamo la possibilità di effettuare il reso in forma totalmente gratuita con Amazon Prime entro un mese dall’acquisto e dulcis in fundo, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito o mediante il servizio esterno di Cofidis.

Concludiamo segnalando la garanzia di Apple valida per un anno presso qualsiasi Apple Store del mondo e quella di Amazon attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli anche nel servizio post-vendita. Il gadget è eccezionale e noi vi consigliamo di comprarlo prima che terminino le scorte disponibili. Con un risparmio del 17% (ora costa solo 655,99€) potrebbe andare a ruba; non pensateci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.