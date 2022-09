iPad Air (2022) di Apple, il RE dei tablet CROLLA su eBay

Sei alla ricerca di un sostituto al tuo vecchio notebook e stai pensando di acquistare un tablet di ultima generazione? Solo quest’oggi hai la possibilità di acquistare il validissimo iPad Air (2022) di Apple al prezzo più basso di tutto il web con questa offerta di eBay. Infatti, il tablet del colosso di Cupertino crolla per la prima volta ad appena 684€.

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono leggerezza, robustezza e un look & feel premium, il device di Apple ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre appagante da ogni punto di vista.

Il bellissimo iPad Air (2022) di Apple crolla su eBay al prezzo più basso di sempre

Frontalmente è presente un bellissimo display Liquid Retina super fluido da 10,9 pollici con una perfetta gamma cromatica e una luminosità eccellente, mentre sotto il cofano trova posto il potentissimo processore Apple M1 che ti offre prestazioni superiori a un notebook di fascia media per avviare in un istante tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Utilizzalo per giocare, navigare in rete, lavorare, studiare, guardare video, ascoltare musica e molto altro; inoltre, il tablet è anche compatibile con la Apple Pencil per disegnare e scrivere direttamente sul display con una fedeltà simile alla carta.

Solo su eBay hai la possibilità di acquistare il bellissimo e potentissimo tablet super leggero di Apple al prezzo più conveniente di tutto il web. Mettilo subito nel carrello e ricordati che, se lo acquisti con PayPal, puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.