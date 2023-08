iPad Air (2022) da 64 GB: solo 649€, spedizione GRATUITA

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet tuttofare che noi reputiamo semplicemente indispensabile per chi ha un’ecosistema di Apple perché ne amplia le potenzialità e le funzionalità ma si presta benissimo a tantissimi altri utilizzi. Prima di procedere, dobbiamo segnalarvi che è l’iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1, lo stesso chipset che ritroviamo in computer dell’azienda come iMac (2021) e Mac mini (2020). Inutile dirvi che è un mostro di potenza capace di compiere operazioni assurde che vanno dall’editing professionale dei video in 4K alla creazione di contenuti, di articoli, alla stesura di una tesi ma anche alla semplice navigazione web su Internet. Grazie agli sconti di Amazon pagherete il tablet, in versione grigio siderale e con 64 GB di memoria interna, solo 649,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è da comprare immediatamente.

iPad Air (2022): il tablet potente ma anche economico

Questo iPad Air (2022) è la scelta ideale per chi vuole un tablet che possa sostituire, in tantissime occasioni, il proprio laptop senza problemi. Fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di Apple ma è particolarmente indicato anche per tutti coloro che devono farne un utilizzo professionale o lavorativo. Grazie al pannello laminato da circa 11 pollici poi, potrete utilizzare una Apple Pencil di seconda generazione per disegnare o post produrre fotografie, magari su Adobe Photoshop. È ottimo anche per il gaming visto che il processore “spinge” in ogni contesto e il sistema operativo iPadOS ne amplia le potenzialità produttive.

Dialoga molto bene con gli AirPods, con l’iPhone, con i Mac perché permette di diventare un’estensione dei vostri daily driver principali, andando così anche a divenire – all’occorrenza – un secondo monitor per il computer. Con 64 GB di storage avrete tantissimo spazio a vostra disposizione e in più potrete anche attivare un piano iCloud+ all’occorrenza, magari per il backup delle immagini e dei video. A soli 649,00€ è semplicemente un best buy.

