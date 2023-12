iPad Air (2022) da 64 GB: prezzo SUPERLATIVO su Amazon, pochi pezzi

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet potente e performante, che sia adatto sia al gaming che all’intrattenimento multimediale, ma che, al tempo stesso sia un potente strumento di lavoro, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Air (2022) di casa Apple che, nella sua iterazione color “grigio siderale” e con 64 GB di memoria interna, costa solo 669,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy senza paragoni. Di fatto, ha un chipset di livello desktop Apple Silicon M1, lo stesso SoC che ritroviamo in computer come Mac mini, iMac (2021) e MacBook Air.

iPad Air (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che costa solo 669,00€ su Amazon con lo sconto del 15% sul valore di listino; l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. C’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto. Non dimenticate la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Si può perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Cosa aspettate quindi?

iPd Air (2022) è un tablet potentissimo, dotato di un SoC M1 di altissimo livello che permette di montare video in 4K HDR con programmi come FinalCut Pro, DaVinci Resolve 18, ma non solo. Con questo prodotto si può anche fare post produzione fotografica e programmazione senza il minimo problema. Lo schermo è da 11″ ed è un pannello LCD IPS Retina laminato che supporta la Apple Pencil di seconda generazione. Non lasciatevelo sfuggire.

