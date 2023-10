iPad Air (2022) da 64 GB: prezzo FOLLE su Amazon, pochissimi pezzi

Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota: il meraviglioso iPad Air (2022) con chip Apple Silicon M1, costa solo 669,00€, spese di spedizione comprese, al posto di 789,00€. Il modello in questione vanta 64 GB di memoria interna, è in colorazione viola e ha il modulo Wi-Fi. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre il medesimo: non lasciatevelo sfuggire perché è un super best buy senza paragoni. Non sappiamo quante scorte siano disponibili sul noto portale di e-commerce americano o quanto durerà ancora la promozione dedicata, ma siate veloci.

iPad Air (2022): tanti motivi per acquistarlo

C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in pochissimi giorni; in alcuni casi, in base alla vostra regione di appartenenza, potreste riceverlo anche entro 24 o 48 ore. In alternativa, se siete spesso fuori casa, potrete comunque optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non lasciatevelo sfuggire, dunque. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamento, vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore e un anno con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Si può perfino dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPad Air (2022) è un tablet esagerato, perfetto per la visione dei contenuti ma anche per lavorare visto che presenta, sotto la scocca, l’ottimo chipset Apple Silicon M1. Con questo device si possono perfino montare video sfruttando DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro in versione completa, ma volendo, si può anche fare postproduzione fotografica grazie alla suite Adobe scaricabile dall’App Store. Supporta la cover tastiera Magic Keyboard di Apple e perfino la Apple Pencil di seconda generazione. Con un costo di soli 669,00€ al posto di 789,00€ questo è un best buy senza rivali, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.