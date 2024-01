iPad Air (2022) da 64 GB con M1: prezzo WOW su Amazon, pochi pezzi disponibili

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, oggi vi consigliamo l’ottimo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1, 64 GB di memoria interna e in colorazione “grigio siderale”. Grazie agli sconti folli del noto portale di e-commerce americano poi, sarà vostro con un prezzo speciale di soli 739,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Volendo, potrà arrivare a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, grazie al servizio di Prime. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso anche perché il risparmio è evidente e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

iPad Air (2022): ecco perché dovete prenderlo

Il meraviglioso iPad Air (2022) vanta uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione e ha cornici contenute e sottili. Il frame è in alluminio riciclato e c’è la pratica porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, magari con l’ausilio di un SSD esterno o una periferica adeguata. Il processore invece, è l’ottimo Apple Silicon M1, lo stesso chipset che ritroviamo in portatili come il MacBook Air (2020), l’iMac del 2021 e non solo. C’è anche il supporto alla cover tastiera Magic Keyboard, così potete utilizzarlo anche come un miniPC.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Come non citare, infine, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. A soli 739,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.