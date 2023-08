iPad Air (2022) da 64 GB a soli 649€: non lasciatevelo sfuggire

Oggi vi parleremo di un tablet dalle altissime prestazioni che però, ha un costo decisamente molto interessante. Grazie agli sconti di Amazon infatti, potrà essere vostro con soli 649,00€ al posto di 789,00€, spese di spedizione incluse; ci riferiamo all’iPad Air (2022). Il valore di mercato quindi è veramente elevato ma con i risparmi super presenti sul noto portale di e-commerce americano, farete sicuramente un ottimo affare.

iPad Air (2022): il miglior tablet tuttofare

Questo dispositivo è ideale per chi cerca sì un gadget da divano per lo svago multimediale, ma ha anche esigenze professionali di alto profilo. Di fatto, il SoC Apple Silicon M1 posto all’interno del dispositivo consente di eseguire app e software come Logic Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve e non solo. Non prendetelo come un semplice tablet: iPad Air è un computer sotto mentite spoglie e, con l’ausilio di una Apple Pencil di seconda generazione e una cover tastiera Magic Keyboard, sarà in grado di fare magie, letteralmente. Il modello che vi segnaliamo dispone del modulo Wi-Fi e di ben 64 GB di memoria.

Infatti, con la Apple Pencil di seconda generazione diventa immediatamente una tavoletta grafica di altissimo livello, adatta sia ai creativi che ai creator di contenuti e ai grafici. Non di meno, ha uno schermo LCD Retina IPS da circa 11 pollici, ideale per essere trasportato ovunque senza il minimo problema. Gli accessori esterni si attaccano sfruttando il connettore a 3 pin posto sul frame laterale. Il chipset interno invece, l’M1, assicura prestazioni eccellenti sia sul versante lavorativo che sul fronte gaming, ma è ottimo anche per tutte quelle operazioni “da divano”: streaming video su YouTube, piattaforme on demand, navigazione web, gestione mail e social e non solo. A soli 649,00€ questo iPad Air (2022) è il best buy del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.