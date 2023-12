iPad Air (2022) da 64 GB a 777€ su Amazon: ERRORE di prezzo o OFFERTA clamorosa?

Uno dei migliori tablet di Apple è sicuramente l’iPad Air (2022) da 64 GB che si trova al prezzo speciale di soli 777,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un articolo spettacolare, anche perché vanta il processore Apple Silicon M1 sotto la scocca e dispone di una scheda tecnica veramente strepitosa.

Abbiamo infatti, il chipset di livello desktop, un design minimal con telaio in alluminio, uno schermo laminato da circa 11″ che supporta la Apple Pencil di seconda generazione e c’è perfino la porta di ricarica USB Type-C al seguito. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra; è perfetto per tantissime operazioni. Adesso vedremo come fare per sfruttarlo al meglio.

iPad Air (2022) da 64 GB: Best Buy a questa cifra

Il meraviglioso iPad Air (2022) si trova al prezzo sensazionale di soli 777,00€ nella sua iterazione viola, con modem Wi-Fi e 64 GB di memoria interna. Capite bene che a questa cifra è un best buy senza paragoni, anche perché è in grado di fare qualsiasi cosa. Grazie al supporto della Apple Pencil di seconda generazione infatti, si potrà utilizzare per fare post produzione grafica ad alti livelli, ma non solo. Ci sarà la possibilità di utilizzarlo al meglio anche per scrivere articoli, notizie o per studiare visto che ha potenza da vendere. A tal proposito, pensate che si può anche fare editing video in 4K senza il minimo problema con l’ausilio di software professionali come DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro. Con la Port USB Type-C potrete anche collegare HDD o SSD esterni e, in ultima istanza, vi ricordiamo che si può anche attaccare una cover tastiera Magic Keyboard per ampliare le sue potenzialità.

