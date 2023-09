iPad Air (2022) da 256 GB: sconto FOLLE del 9% su Amazon

iPad Air (2022) è il tablet midrange di casa Apple che offre prestazioni di livello desktop anche nella fascia media del mercato; non è uno dei dispositivi della famiglia “Pro”, ma non fa neanche parte della serie entry level. Di fatto, questo device si posiziona proprio “al centro” ed è quindi, uno dei gadget più equilibrati che si possano comprare oggi. Su Amazon poi, la versione color Galassia con 256 GB di memoria interna, si porta a casa con lo sconto folle del 9% sul prezzo di listino. In poche parole, da 989,00€ infatti, sarà vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché questo è un best buy incredibile.

iPad Air (2022): perfetto per tutto

Questo iPad Air (2022) è uno dei device più interessanti che vi siano sul mercato; oltre a presentare uno sconto del 9% infatti, vanta un processore interno (Apple Silicon M1) di livello desktop che vi farà eseguire anche le applicazioni più pesanti e complesse. Con il suddetto tablet infatti, potrete anche montare un video in 4K con DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro senza problemi. Sì, avete letto bene; c’è perfino Logic Pro di casa Apple per fare programmazione musicale. Grazie alla suite Adobe e alla Apple Pencil di seconda generazione poi, potrete utilizzare il dispositivo come una tavoletta grafica di nuova generazione. Altresì, sappiate che è perfetto per i giochi scaricabili dall’App Store o per quelli presenti su Apple Arcade. Va benissimo per vedere film e serie TV, per navigare sul web, gestire i social, controllare la posta elettronica, per lavorare alla tesi o a file di testo e molto altro ancora.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo; le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo, avrete due anni di garanzia con il rivenditore e uno con il costruttore (Apple). A soli 899,00€ per la versione con 256 GB, questo iPad Air (2022) è un super best buy.

