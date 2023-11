iPad Air (2022) da 256 GB: sconto esagerato del 13% su Amazon

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo iPad Air (2022), nella sua iterazione color grigio siderale, con memoria interna da 256 GB, chipset Apple Silicon M1 e modulo Wi-Fi costa solo 859,00€ al posto di 989,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi scoraggiare dal costo elevato; questo è un dispositivo premium in tutto e per tutto, con un processore di classe desktop che vi permetterà di giocare a titoli impegnativi a tripla A o, perché no, anche di montare video in 4K con software professionali. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre lo stesso: quando vedete offerte simili, afferratele al volo e non lasciatevi sfuggire nessuna promozione. Nello specifico, questo modello potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro quindi siate veloci.

iPad Air (2022) da 256 GB: il tablet più versatile del momento

Rispetto ad un iPad Pro (con cui condivide parte delle specifiche) questo iPad Air (2022) è molto più vantaggioso perché ha un chipset desktop, più memoria e un form factor simile. Certo, non ci sono le fotocamere con il LiDAR e non vi è il ProMotion ma il resto dell’hardware è completamente identico. Abbiamo una scocca in alluminio (qui disponibile in diverse colorazioni), uno schermo laminato da 11″ che supporta la Apple Pencil di seconda generazione e la Magic Keyboard, ma non solo. C’è la porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dati, consente di eseguire software premium come DaVinci Resolve, Adobe Photoshop o Lightroom, ma non solo.

Questo tablet è un gadget eccellente, versatile, potente ma anche leggerissimo: non pesa niente e in moltissimi contesti può anche sostituire un computer. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo di 859,00€ per la versione da 256 GB color “grigio siderale”; non lasciatevi sfuggire questo prodotto e siate veloci se siete interessati.

