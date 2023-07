iPad Air (2022) da 256 GB: oggi in super sconto a soli 899€

Se state cercando un tablet per la vostra produttività in movimento, per lo svago multimediale da divano, ma anche per lo studio e per il gaming, abbiamo ciò che farà al caso vostro. Si chiama iPad Air (2022) ed è realizzato da Apple; è un gadget veramente fenomenale anche perché dispone di un processore di livello desktop sotto la scocca che garantisce prestazioni inimmaginabili su un dispositivo del genere, così sottile e così “piccolo”. Pensate che la versione con ben 256 GB di memoria interna e modulo Wi-Fi all seguito costa solo 899,o0€, spese di spedizione incluse. Ovviamente lo trovate su Amazon e sappiate che avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi al seguito.

Come non citare la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo del wearable in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa aspettate?

iPad Air (2022): il Best Buy per chi cerca un tablet top

Questo iPad Air presenta il chipset Apple Silicon M1, un SoC che ritroviamo anche in computer premium. Consente di eseguire software come DaVinci Resolve, FinalCut Pro, Logic Pro e molti altri senza il minimo problema. Assurdo pensare che potrete farlo da un tablet che, allo stesso tempo è una macchina da editing pazzesca, perfetta, con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Con questo accessorio il tablet diventa una tavoletta grafica e ha anche un display meraviglioso da 11″ LCD IPS Retina che fa vedere benissimo i contenuti anche sotto la luce diretta del sole.

A soli 899,00€ la versione con ben 256 GB di memoria interna è veramente incredibile; è il device perfetto da acquistare oggi su Amazon, non lasciatevelo sfuggire.

