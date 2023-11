iPad Air (2022) da 256 GB in colorazione viola: sconto del 4% su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di fascia alta di casa Apple veramente sensazionale; si chiama iPad Air (2022) e grazie agli sconti folli del Black Friday su Amazon si potrà comprare ad un costo super scontato. Il modello viola da 256 GB infatti, con modem Wi-Fi al seguito, costa solo 889,00€ al posto di 989,00€. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo, pari a ben 100€ rispetto al valore originale.

iPad Air (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Si tratta di un articolo unico, dotato di un processore Apple Silicon M1 che farà girare fluidi anche i software più impegnativi. È un chipset pazzesco, basato su architettura ARM e che ritroviamo anche in macchine best buy come il MacBook Air (2020), il primo MB Pro del 2020, il Mac mini, l’iMac e non solo. Pensate che si può utilizzare il suddetto gadget anche per montare video con DaVinci Resolve 18 o con FinalCut Pro (sì, in versione completa) senza il minimo problema. Si può perfino collegare un SSD esterno contenente i file (sfruttando la porta USB Type-C) per una produttività senza limiti. Altresì, sappiate che potrete usare l’iPad anche con una cover tastiera di Apple (la Magic Keyboard) e con la Apple Pencil di seconda generazione.

Grazie ad Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Il modello di iPad Air (2022) in sconto vanta 256 GB di memoria interna, ha il modem Wi-Fi ed è in colorazione viola. Si può usufruire del reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e c’è un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e ci sono anche due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A 889,00€ al posto di 989,00€ è da prendere subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.