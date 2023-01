iPad Air (2022): con uno sconto così non puoi non acquistarlo

iPad Air (2022) è il tablet più versatile che vi sia in commercio; è un prodotto premium che costa tanto (ma non troppo), ma consente di eseguire delle operazioni davvero uniche. Il dispositivo infatti, gode di un processore Apple Silicon M1 ereditato dai PC dell’azienda, di un pannello laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, di un design all’avanguardia e sempre accattivante, e non solo. Oggi, la sua iterazione da 64 GB con modulo Wi-Fi, in colorazione grigio siderale, si porta a casa con uno sconto veramente importante. Si può risparmiare il 16% sul valore di listino, quindi, in poche parole, sarà vostro a soli 659,99€ al posto di 789,00€.

iPad Air (2022): il tablet più incredibile che vi sia

Segnaliamo che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo di vendita, quindi questo vuol dire che non dovrete spendere un singolo centesimo in più per farlo recapitare direttamente al vostro domicilio (o presso uno dei tanti Amazon Hub Locker presenti sul territorio italiano). Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che volendo, si ha accesso anche alla doppia garanzia; da un alto quella di Apple pr un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+), dall’altra quella di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata.

Con questo tablet potrete lavorare, scrivere articoli e la tesi (magari con l’ausilio di una tastiera esterna o una cover Magic Keyboard), disegnare con la Apple Pencil, postprodurre foto con Photoshop o Lightroom, ma anche editare video con LumaFusion o DaVinci Resolve 18. A 659,00€ questo è l’iPad da acquistare oggi; è un investimento che siamo sicuri si ripagherà nel tempo. Un tablet non si cambia spesso, quindi questo è il momento ideale per prenderne uno che vi accompagnerà per i prossimi anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.