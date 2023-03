iPad Air (2022): con questo tablet potrete montare i video con DaVinci

iPad Air (2022) è sicuramente uno dei tablet più versatili del momento; presenta l’iconico processore Apple Silicon M1, un concentrato di tecnologia che ha rivoluzionato il mondo dei computer nel 2020. Oggi abbiamo visto tante iterazioni differenti di questo chipset, ma ammettiamo che su un device mobile è anche “esagerato”. Pensate che grazie ad esso, si può avere accesso ad una serie di applicazioni di livello desktop per il proprio iPad; la suite Adobe (quasi per intero), app per la creazione di musica e per la programmazione e perfino per l’editing dei video in 4K con DaVinci Resolve 18.

iPad Air (2022): un vero peccato lasciarselo sfuggire

Questo software non ha certo bisogno di presentazioni; è il punto di riferimento di colorist ma anche di moltissimi video editor che oramai lo preferiscono alle alternative più blasonate come FinalCut, Premiere Pro e così via. Oggi lo pagate solo 649,00€ al posto di 789,00€ grazie agli sconti di Amazon, ma ci sono numerosi vantaggi esclusivi se si sceglie di comprarlo da questo portale. Come non segnalare le spese di spedizione gratuite, la consegna celere, il reso gratis entro un mese dall’acquisto, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno e la doppia garanzia. Da un lato quella di Amazon, dall’altro quella del costruttore valida per due anni, con tanto di supporto tecnico dedicato, attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPad Air (2022) è leggero, presenta un design senza tempo, è realizzato in allumino e ha un pannello laminato che gode del supporto per la Apple Pencil di seconda generazione. Questo fa sì che il tablet sia eccezionale non solo per i Videomaker, ma anche per i fotografici che vogliono ritoccare le proprie foto su Lightroom o Photoshop (desktop) o per i disegnatori che vogliono utilizzarlo come tavoletta grafica. A 649,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

