iPad Air 2022 con M1 in offerta su Amazon: risparmi 140€

L’iPad Air 2022 è il dispositivo perfetto per tutti coloro che cercano un tablet potente e versatile. Dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso, offre una qualità delle immagini nitida e vibrante. Il dispositivo è alimentato dal potente chip Apple M1 con Neural Engine, il che significa che può gestire senza problemi tutte le tue app preferite, indipendentemente dalla loro complessità.

Oggi l’iPad Air 2022 può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. L’acclamato tablet di Apple è in offerta su Amazon, dove viene proposto a 649€, con uno sconto di 140€ sul suo normale prezzo di listino. Ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta!

La fotocamera principale grandangolare da 12MP cattura immagini eccezionali, mentre la fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica consente di realizzare videochiamate cristalline. Con fino a 256GB di archiviazione, hai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto e video. Inoltre, è disponibile in una varietà di colori vivaci tra cui blu, viola, rosa, galassia e grigio siderale, in modo che tu possa scegliere quello che meglio si adatta al tuo stile personale.

Gli altoparlanti stereo in orizzontale producono un audio nitido e potente, ideale per guardare film, ascoltare musica o partecipare a videoconferenze. Con la sua portabilità e la batteria a lunga durata, l’iPad Air 2022 è perfetto per chiunque voglia lavorare o giocare ovunque si trovi. In sintesi, se stai cercando un tablet potente, versatile e di alta qualità, l’iPad Air 2022 è la scelta giusta per te. A questo prezzo la questione non si pone nemmeno: acquistalo ora prima che termini l’offerta.

