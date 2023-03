iPad Air (2022) con M1: è il miglior tablet che si possa comprare OGGI

Se state cercando un tablet di fascia medio-alta, performante ma che costi poco, abbiamo la migliore soluzione che ci sia oggi sul mercato. Parliamo dell’iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1, un vero best-buy che oggi costa solo 649,00€. Lo portate a casa con un risparmio davvero elevato rispetto al prezzo di listino che vi farà risparmiare il 18% sul valore ufficiale. Inutile dirvi che si tratta di una promozione fantastica che ci sentiamo di consigliare su tutta la linea. Questo prodotto, infatti, permette di avere anche le spese di spedizione incluse nel prezzo e la consegna celere. Se lo ordinate oggi infatti, sarà a casa vostra entro pochissimi giorni. Mica male, vero?

iPad Air (2022): impossibile resistergli

Acquistandolo da Amazon riceverete poi una serie di vantaggi esclusivi; citiamo la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e volendo, potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio esterno di Cofidis o mediante la piattaforma proprietaria del rivenditore. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica compresa, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì sarà possibile usufruire di quella di Apple per un anno, valida in qualsiasi Apple Store del mondo.

Questo iPad Air (2022) consente di effettuare anche l’editing dei video in 4K con DaVinci Resolve 18 o con altri software professionali. Capite bene che ci troviamo di fronte ad una macchina in grado di gestire applicazioni di livello desktop. Inoltre, è perfetto per gli illustratori perché dispone del supporto alla Apple Pencil di seconda generazione su un pannello da 10,9 pollici laminato. Dulcis in fundo, è compatibile con la Magic Keyboard, la cover tastiera magnetica più incredibile che vi sia e che trasforma il tablet in un PC portatile compatto. Approfittatene adesso e fate vostro questo gioiello a soli 649,00€ al posto di 789,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.