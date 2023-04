iPad Air (2022) con lo sconto del 18% su Amazon: OFFERTONA, correte

Se state cercando un tablet potente per lo svago multimediale da salotto, per il gaming mobile, ma anche per postprodurre fotografie in mobilità, magari con il supporto di uno stilo capacitivo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potente iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 uscito lo scorso anno. Si tratta di un device che, al prezzo di listino di 789,00€ risulta poco appetibile ma adesso, complici gli sconti di Amazon, lo si porta a casa con soli 649,99€. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio best buy, un gadget incredibile che siamo sicuri cambierà il vostro modo di lavorare quando siete fuori casa o lontani dall’ufficio.

È altresì leggero, colorato, frizzante, elegante e versatile; come detto, non c’è nulla che non possa fare. È ottimo sia per postprodurre fotografie con Lightroom o Photoshop, ma anche per disegnare e prendere appunti grazie al supporto per la Apple Pencil di seconda generazione. Altresì è possibile anche editare video in modo professionale visto che è compatibile con la versione desktop di DaVinci Resolve 18. Dulcis in fundo, iPad Air (2022) è perfetto anche se amate giocare ai videogame più impegnativi (COD, PUBG e così via).

iPad Air (2022): un tablet versatile al prezzo più basso

Certo, 649,99€ non sono pochi ma sono decisamente ben spesi se pensate a quello che può fare un gadget del genere. Come detto, è un “tuttofare”, potentissimo oltre ogni immaginazione. C’è la porta USB Type-C comodissima per il trasferimento dei dati ma anche per la ricarica rapida con un caricatore adeguato.

Insomma, a meno di 650€ vi porterete a casa un dispositivo che, con il supporto adeguato e con le periferiche giuste, è in grado di sostituire completamente un PC portatile. Basta provarlo per innamorarsene. Le spese di spedizione poi sono incluse nel prezzo del device (649,99€).

