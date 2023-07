iPad Air (2022) con lo sconto del 15%: affare da non perdere

Se state cercando un tablet versatile, potente al punto giusto, leggero, con un bel design, perfetto sia per lo svago multimediale da salotto che per la vita di tutti i giorni, oltre che per lo studio e il lavoro, abbiamo la soluzione ideale per le vostre esigenze. Si chiama iPad Air (2022) ed è un gadget semplicemente sensazionale. Grazie agli sconti di Amazon lo pagherete 669,00€ al posto di 789,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita e sappiate che avrete diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche. Chi non è spesso in casa poi, potrà farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano.

Vi ricordiamo che avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di garanzia con assistenza dedicata con il rivenditore. Volendo, potrete anche decidere di dilazionare l’importo complessivo del dispositivo in comode rate con Cofidis.

iPad Air (2022): il tablet tuttofare

Questo iPad Air (2022) si prefigura come uno dei migliori tablet che ci siano in commercio: è capace di fare qualsiasi cosa. Il merito è del processore Apple Silicon M1 presente sotto la scocca. Il suddetto chip infatti, consente di eseguire app come DaVinci Resolve, FinalCut Pro, Logic Pro e molti altri ancora senza il minimo problema. Altresì il terminale sarà un gadget adatto anche ai creativi che lo potranno adoperare come tavoletta grafica visto che possiede il supporto per la Apple Pencil di seconda generazione.

Il display è un bellissimo pannello LCD IPS Retina da quasi 11 pollici e dispone del supporto per la Magic Keyboard, la cover tastiera più completa che vi sia in circolazione. Con un prezzo di 669,00€ al posto di 789,00€, questo sarà il miglior acquisto di Apple che potrete fare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.