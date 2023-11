iPad Air (2022) con 64 GB e modem Cellular: sconto folle del 10% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo per segnalare adesso: in questa fredda domenica autunnale ci siamo imbattuti in un prodotto veramente degno di nota che viene venduto ad un costo incredibilmente basso per quel che vale. iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 infatti costa 889,00€ nella sua iterazione con 64 GB di memoria interna e con il modem Cellular compreso all’interno del chipset principale. Ciò implica che oltre ad avere tantissimo storage di bordo e un SoC di livello desktop, questo tablet sarà anche in grado di funzionare con una scheda SIM al seguito. Non vi servirà fare l’hotspot dal vostro dispositivo principale; tutto avverrà in automatico e ciò è molto comodo se con il gadget in questione si deve anche lavorare in mobilità.

iPad Air (2022): il tablet perfetto per lavorare in mobilità

Ricordiamo che iPad Air con M1 è un dispositivo multimediale perfetto per la visione dei contenuti in streaming on demand ma è anche eccellente per lavorare ai video in 4K, magari con software professionali come DaVinci Resolve o FinalCut Pro. Va benissimo anche per fare lavori di grafica, di postproduzione fotografica, è perfetto per disegnare o prendere appunti grazie all’ausilio di una Apple Pencil correlata visto che possiede uno schermo da 11″ LCD IPS Retina laminato. Volendo si potrà collegare una cover tastiera (la Magic Keyboard di Apple) per ampliare le potenzialità del gadget stesso. iPad diventerà così un mini-computer da portare sempre con sé, perfetto anche per scrivere documenti e file pesanti con la suite Office.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 889,00€ con lo sconto del 10% sul valore di listino; ricordatevi che avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa non da meno, si potrà anche usufruire della garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.