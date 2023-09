iPad Air (2022) con 256 GB di memoria: oggi su Amazon con il 10% di sconto

Oggi vogliamo parlarvi di un meraviglioso tablet di casa Apple; è in super sconto e si chiama iPad Air (2022) e dispone del processore Apple Silicon M1. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione azzurra avente ben 256 GB di storage interno, modulo Wi-Fi e display Retina LCD IPS da circa 11″. Grazie agli sconti folli di Amazon si porterà a casa con il 10% in meno sul valore di listino; in poche parole, sarà vostro con soli 889,00€ al posto di 989,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è molto elevato perciò questo device si posiziona sin da subito come una scelta super interessante nel panorama tech moderno.

iPad Air (2022): il Best Buy del giorno

iPad Air (2022) si posiziona quindi come un tablet di fascia altissima, anche se è un mediogamma. Presenta un processore Apple Silicon M1 che fa girare fluidi i software più pesanti come DaVinci Resolve 18, FinalCut Pro e Logic Pro. Pensate che si può anche utilizzare la suite Adobe per fare fotoritocco e post produzione fotografica. In alternativa, grazie all’ausilio della Apple Pencil di seconda generazione, si poàtr utilizzare il device come tavoletta grafica e, insieme ad una Magic Keyboard, come un laptop multimediale (complice anche l’ottimo sistema operativo iPadOS). La scocca è in alluminio e il display Retina LCD IPS è da circa 11″ e, come detto, è compatibile con gli accessori che sono disponibili per il modello Pro del 2021 e del 2022.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo; c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e si può dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. A soli 889,00€, spese di spedizione incluse, questo tablet è un vero best buy senza paragoni. Non lasciatevelo sfuggire.

