iPad Air (2022): bastano solo 669€ per portarselo a casa

Uno dei tablet di Apple più venduti ed apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente l’iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1. È un gadget versatile e potentissimo, dotato di una piattaforma desktop di qualità professionale, con un design minimal ed accattivante e con un pannello ampio e risoluto da 11 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione.

Grazie alle promozioni folli di Amazon lo pagherete solo 669,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con un risparmio medio pari al 15% sul valore di listino. Mica male se considerate che è un best buy senza compromessi; se siete interessati/e all’acquisto, affrettatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve. Cosa aspettate? Il modello in questione è in colorazione “grigio siderale” e ha il modem Wi-Fi.

iPad Air (2022): ecco perché conviene comprarlo

Con questo tablet si può fare qualsiasi cosa, anche perché il SoC Apple Silicon M1 supporta le applicazioni di livello professionale e consente di montare video in 4K senza il minimo problema con i software dedicati. Ha il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione così lo potrete sfruttare anche per disegnare o fare post produzione grafica e fotografica e, dulcis in fundo, si può anche collegare una cover tastiera (la Magic Keyboard) che rende il dispositivo un “mini PC” sempre pronto all’occorrenza. Ha la porta di ricarica USB Type-C, è interamente costruito in alluminio e ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica (l’autonomia è strepitosa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.