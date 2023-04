iPad Air (2022) al miglior prezzo su Amazon: vostro con meno di 660€ (-17%)

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta a tema Apple; girovagando su Amazon infatti, abbiamo riscontrato che l’ottimo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con un prezzo veramente irrisorio (per ciò che offre): solo 657,00€ con spese di spedizione incluse nel costo. Capite bene che rispetto al valore di listino si risparmia il 17%, mica poco. Inoltre la consegna avverrà in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e, se non lo sapete, sappiate che vi è anche la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio nostrano.

iPad Air (2022): ad un prezzo così basso è un vero affare

Grazie ad Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna veloce e immediata, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Si può anche godere della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (anche a tasso zero). Tutti i prezzi includono l’IVA e l’iPad è disponibile, ma vi invitiamo a sbrigarvi se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

iPad Air è uno dei migliori tablet che vi siano in circolazione; offre caratteristiche di punta pur essendo un prodotto di fascia media. Ha il SoC Apple Silicon M1 all’interno che fa girare fluidi anche i software di video editing come DaVinci Resolve 18 o LumaFusion. È perfetto anche per l’editing fotografico con Adobe Photoshop o Illustrator. Lo schermo è laminato e supporta la Apple Pencil di seconda generazione; comodissima la porta USB Type-C che ha velocità di trasferimento pressoché immediate, soprattutto se lo utilizzate con SSD o Pen drive esterne. La batteria è fantastica e garantisce ore ed ore di autonomia. A 657,00€ è un vero affare, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.