iPad Air (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo tablet di punta di Apple vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad Air (2022). Il dispositivo si presenta come un articolo premium con un processore al top sotto la scocca. Stiamo parlando del potentissimo chipset Apple Silicon M1 che ritroviamo anche su iMac (2021) e sui laptop del 2020 (Air e Pro 13″).

Questa tavoletta magica (chiamiamola così) è assurda. Per chi non avesse dimestichezza con la questione, vogliamo ribadire che iPad Air (2022) è un device versatile che può fare tutto, letteralmente. Con questo iPad potrete vedere film e serie TV in streaming, guardare video su YouTube, navigare su Internet, controllare i social network, gestire le vostre mail, disegnare con la Apple Pencil e la suite di software professionali e non solo. Si può anche fare postproduzione grafica con Lightroom o Photoshop, e editing video in 4K con DaVinci Resolve 18 o LumaFusion.

iPad Air (2022): un peccato lasciarselo sfuggire

Il dispositivo dispone di un rapporto qualità-prezzo unico grazie agli sconti di Amazon: solo 649,00€ al posto di 789,00€. Capite bene che il risparmio qui è notevole, pari al 18% sul valore di listino. Le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo dell’articolo e la consegna sarà celere. Pensate che in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato.

Si può dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (micropagamenti in cinque rate a tasso zero). Inoltre, troviamo la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per due, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Insomma, non aspettate troppo e fate vostro iPad (2022) oggi a soli 649,00€. È un device che sarà un buon investimento nel tempo perché, se sfruttato bene, in moltissime occasioni potrà addirittura sostituire il vostro laptop nella mobilità, magari con una Magic Keyboard e una Apple Pencil di seconda generazione al seguito.

