iPad Air (2022) a meno di 660€: l'affare del giorno da non lasciarsi scappare

Se state cercando un nuovo tablet premium di Apple con cui leggere in mobilità, giocare ai titoli più esclusivi che vi siano, montare video in totale leggerezza e perfino prendere appunti, disegnare e fare illustrazioni, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1, un Best Buy che oggi si trova a soli 659,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Ovviamente lo potete acquistare da Amazon e questo comporterà una serie di vantaggi non da poco.

Come non segnalare la consegna celere (in pochissimi giorni sarà a casa vostra), ma non solo. Vi è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto del prodotto e, volendo, si può usufruire di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Altresì, c’è un anno di garanzia con il costruttore (Apple), ulteriormente espandibile con il servizio di AppleCare.

iPad Air (2022): a questo prezzo è un Best Buy

Le caratteristiche di questo iPad Air (2022) le conosciamo tutti, ma vogliamo ricordarvi perché è un prodotto “da acquistare” immediatamente. In primo luogo ha un design all’avanguardia di ultima venerazione; metallo ovunque, schermo IPS LCD laminato con supporto alla Apple Pencil di seconda generazione (ottimo se si vuole fare illustrazione ad alti livelli o disegnare per hobby, prendere appunti e non solo). Vi è un processore Apple Silicon M1 di livello desktop che fa girare fluidi i software più pesanti come Adobe Photoshop, Lightroom, ma anche DaVinci Resolve 18.

Questo tablet è anche perfetto per giocare, per guardare film e serie TV in streaming, per leggere libri, e molto altro ancora. Non c’è nulla che non possa fare. Al prezzo speciale di 659,99€ al posto di 789,99€, questo è sicuramente l’iPad da acquistare oggi. Fate presto perché potrebbe andare a ruba o potrebbero terminare le scorte disponibili su Amazon.

