iPad Air (2022) a meno di 650€ su Amazon: non lasciatevelo sfuggire

Se state cercando un nuovo tablet tuttofare per lo svago multimediale ma anche per il lavoro, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Si tratta di un gadget di fascia media, un prodotto sensazionale che oggi si trova in super sconto su Amazon. Di fatto, il potentissimo iPad Air (2022) con processore Apple Silicon di livello desktop costa solo 649,00€ al posto di 769,00€, spese di spedizione incluse. È disponibile nella versione da 64 GB, con il modulo solo Wi-Fi e in colorazione viola ma volendo, ci sono anche altre tinte elegantissime tra cui scegliere. Grazie al noto portale di e-commerce poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; vediamoli di seguito.

iPad Air (2022): i vantaggi di Amazon

Come detto, se acquisterete iPad Air (2022) da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti la consegna celere e immediata. In pochissimi giorni avrete il vostro device a casa vostra senza che voi dobbiate spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. C’è la possibilità di ritirare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, come se non bastasse, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis (micropagamenti rateali) o con il sistema interno al sito. Non di meno, potrete avere diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Grazie al chip Apple Silicon M1 potrete far girare sull’iPad dei software di livello desktop senza il minimo problema: pensiamo a DaVinci Resolve 18, a Final Cut Pro, Logic Pro, la suite Adobe, ma non solo. Questo tablet è pensato per chi vuole sfruttarlo al meglio per lavoro ma non disdegna lo svago multimediale da divano, il gaming in mobilità e molto altro ancora. A 649,00€ al posto di 769,00€ è veramente un best buy.

