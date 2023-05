iPad Air (2022): a cosa serve? Cosa si può fare con un tablet del genere?

Oggi vogliamo parlarvi di un iPad davvero strepitoso; ci riferiamo al modello Air del 2022, quello con il processore Apple Silicon M1, per intenderci. Questo gioiello infatti, si configura come un device di fascia media ma in realtà ha caratteristiche di punta che ve lo faranno amare sin dal primo utilizzo. Non è un tablet per tutti, perché è così potente che va sfruttato a dovere. Se vi serve un gadget per la visione dei contenuti in streaming, per vedere i video su YouTube, per leggere le mail, per navigare sui social e per la navigazione web infatti, vi converrà puntare su qualcos’altro.

iPad Air 2022 costa infatti 889,00 € al posto di 989,00 € nella versione con 256 GB di memoria interna. La versione di sconto è quella azzurra e sappiate che se lo comprerete da Amazon riceverete anche le spese di spedizione incluse nel prezzo dell’articolo.

iPad Air (2022): non chiamatelo solo “tablet”

Questo tablet è perfetto per montare i video perché il processore M1 assicura piena compatibilità con software come DaVinci Resolve 18, Final Cut Pro, Logic Pro e così via.è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione e quindi questo implica che si potrà utilizzare per fare illustrazione, per fare disegni o perché no, anche per prendere appunti, schizzi al volo e molto altro ancora.

È un tablet fantastico anche per l’uso gaming perché è così potente che fa girare i videogiochi di livello desktop. Volendo potresti anche usufruire di Apple Arcade, il servizio di giochi in cloud dell’azienda di Cupertino.

Siccome presenta i browser in modalità desktop potrete anche fare articoli, lavorare su WordPress, editare pesanti file per l’amministrazione o per la segreteria e molto altro ancora. Insomma, non c’è niente che questo dispositivo non possa fare e con 256 GB di memoria interna potrete archiviare tutti i vostri file e perché no, anche installare centinaia di applicazioni. A soli 889,00€ è da comprare immediatamente ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibile su Amazon.

