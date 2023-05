iPad Air (2022) 64 GB viola a meno di 650€ su Amazon: BEST BUY

iPad Air (2022) con processore Apple Silicon M1 è un vero e proprio Best Buy; oggi si porta a casa con un prezzo strepitoso, ovvero solo 649,00€, spese di spedizione incluse. Rispetto al prezzo di listino si risparmia il 18% sul valore ufficiale, mica poco se considerate quello che il terminale ha da offrire.

iPad Air (2022): incredibile e versatile

È un gadget frizzante, leggero, colorato (la versione in sconto è quella viola), capiente, con ben 64 GB di memoria interna, con uno schermo laminato da 11″ compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione e con la Magic Keyboard, la cover tastiera più smart che vi sia, e ha un’autonomia eccellente (tantissime ore con un utilizzo intenso). Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia incredibile, dotata delle tecnologie più esclusive che vi siano oggi sul mercato. Può essere vostro con 649,00€, spese di spedizione comprese, grazie agli sconti di Amazon.

Ricordatevi che la consegna sarà sempre celere; grazie al servizio di Amazon Prime il terminale sarà vostro con una serie di vantaggi esclusivi. Potrete anche farvelo consegnare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e ci sarà la possibilità di godere anche del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple, ulteriormente espandibile con AppleCare e valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a due anni di garanzia con Amazon con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Se siete interessati, sbrigatevi ad effettuare l’acquisto; potrebbero esserci poche scorte disponibili, o peggio, potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro. A soli 649,00€ questo è il miglior iPad da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.