iPad Air (2020): WiFi+Cellular ad un prezzo WOW (-18%)

Se state cercando un tablet tuttofare eccellente, prestante, veloce, dotato di tecnologie all’avanguardia e ancora oggi, valido in tutti i contesti e per tutti gli utilizzi, abbiamo una soluzione fantastica che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di iPad Air del 2020, un prodotto multimediale unico nel suo genere, con modem per la connettività Cellular 4G (attivabile mediante abbonamento), Il dispositivo si trova in sconto su Amazon a 649,00€ con spese di spedizione gratuite. È in colorazione silver e presenta ben 64 GB di memoria interna. Il suo prezzo di listino dovrebbe essere 789,00€ ma grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con un risparmio semplicemente favoloso.

Come non segnalare la presenza della consegna celere: in pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio ad un prezzo che è pazzesco. Si può usufruire della garanzia di Amazon per due anni, ma anche di quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile mediante AppleCare. Si può anche dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis e con il servizio interno al sito. Approfittatene adesso.

iPad Air (2020): così completo, ad un prezzo così basso

Inutile girarci intorno; iPad Air (2020), per certi versi, è ancora quello da preferire. Presenta il processore Apple Bionic A14 con modem Cellular 4G, ma è veloce, puntuale, garantisce prestazioni inarrivabili e ha anche un pannello da 10,9 pollici con laminazione e supporto alla Apple Pencil di seconda generazione. Non fatevelo sfuggire; a questo prezzo diventa un Best Buy.,

Posteriormente troviamo una singola lente da 12 Mpx e anteriormente invece, c’è una selfiecam presente nei bordi del tablet che assicura videocall in altissima risoluzione. È comodo anche per giocare ai titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dallo store; approfittatene adesso. A 649,00€ la versione silver da 64 GB con modem Cellular integrato è quella giusta da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.