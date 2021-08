iPad Air 2020 è in promozione su Amazon: grazie al ribasso del 15% te lo porti a casa a soli 569,00€ ossia con cento euro di sconto istantaneo. Disponibile per la spedizione rapida lo ricevi in men che non si dica e soprattutto gratuitamente.

Un tablet che è molto di più: iPad Air 2020

iPad Air 2020 è un tablet eccezionale nonostante sia riduttivo definirlo come tale. Pieno di risorse, in questa sua colorazione Grigio Siderale rispecchia a tutti gli effetti l'estetica di Casa Cupertino e quindi oltre che potente è anche bello.

Con un display ampio che ti permette di fare tutto ciò che vuoi, non ti pone alcun limite. Infatti hai a disposizione 10,9 pollici in qualità ottimizzata per poter sfruttare ogni suo angolo e lavorare, utilizzarlo per svago o studiare.

Al suo interno trovi il nuovissimo Chip A14 Bionic con Neural Engine che si traduce in operazioni scattanti e senza tempi di attesa. La scheda tecnica è così avanzata che il dispositivo ti permette di registrare ed editare video in 4K senza problemi. Il taglio di memoria disponibile, invece, è da 64 GB.

Ovviamente trattandosi di un dispositivo Apple non possono mancare delle fotocamere di ottima qualità. Sul retro trovi un sensore da 12 megapixel mentre sul fronte una lente FaceTime HD da 7 megapixel. Videochiamate e selfie sono all'ordine del giorno.

Non sono da meno il Touch ID implementato sulla parte superiore così come il pieno supporto alla Apple Pencil e alla Magic Keyboard che completano l'esperienza.

Sei interessato? Allora acquista subito il tuo iPad Air 2020 su Amazon a soli 569,00€. Lo ordini e lo ricevi in massimo 48 ore lavorative grazie alle spedizioni Prime. Inoltre, se ne hai l'esigenza, puoi acquistarlo a rate grazie a Cofidis, lo scegli in fase di pagamento e il gioco è fatto.

