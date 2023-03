iPad Air (2020) con modulo Cellular a meno di 650€: l'offerta che aspettavi è arrivata

iPad Air (2020) oggi si porta a casa con un prezzo veramente strepitoso; il modello del 2020, con processore Apple Bionic A14, supporto al modem Cellular e con il display laminato che è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione è infatti disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€ grazie alle offerte di primavera partite pochissime ore fa. Questo tablet è una vera e propria chicca a questo costo, perché vanta specifiche all’avanguardia con un form factor esclusivo e con un design sempre attuale. Non di meno, il terminale è pronto per la consegna, con spedizione immediata e veloce. In pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi consegnare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPad Air (2020): l’offerta più incredibile del giorno

Questo meraviglioso tablet costa solo 649,00€ ma offre funzionalità di vero pregio. Citiamo lo schermo laminato da oltre 10 pollici che supporta la Apple Pencil di seconda generazione, il chip A14 Bionic che fa girare fluidi tutti i software e la qualità costruttiva di alto livello. Con questo tablet riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi, a disegnare professionalmente, a prendere appunti, a lavorare anche con i progetti di grafica più elaborati. Questo è un gadget eccellente che noi ci sentiamo di consigliare a tutti, grandi e piccini. Con il modulo Cellular poi, vi basterà attivare una SIM dati per navigare online senza bisogno di fare hotspot.

In più, grazie ad Amazon avrete le spese di spedizione gratuite, la consegna celere, la possibilità di dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A soli 649,00€ è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.