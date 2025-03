iPad Air M3 è già in preordine su Amazon: concentrato di POTENZA e design

Il nuovissimo iPad Air M3, lanciato da pochissimo tempo, è finalmente disponibile in preordine anche su Amazon. Processore ultrapotente, piena compatibilità con Apple Intelligence e un design ultra elegante. Ordina adesso il modello che preferisci, scegliendo fra colore, taglio di memoria e connettività e completa il tuo ordine. Le spedizioni partiranno dal prossimo 12 marzo.

iPad Air con chip M3 disponibile su Amazon

Ordinando da Amazon, avrai tutti i vantaggi tipici di scegliere di acquistare sulla piattaforma, inclusa la possibilità di pagare a rate, grazie ai piani personalizzati offerti da Cofidis. Di seguito, modelli e disponibilità. L’analitica dei prezzi si riferisce al modello da 13″, ma se lo desideri c’è anche l’edizione da 11″ a partire da 719€, sempre su Amazon.

Viola

WiFi

WiFi + Cellular

Azzurro

WiFi

WiFi + Cellular

Galassia

WiFi

WiFi + Cellular

Grigio Siderale

WiFi

WiFi + Cellular

Come anticipato, anche su Amazon la fine del periodo di preordine dei nuovi iPad Air, con chip M3, è prevista per il 12 marzo. Da quel momento in poi, i tablet saranno spediti in modo rapido e gratuito. Non ti resta che scegliere se preferisci il modello da 11″ a partire da 719€ o l’edizione da 13″ a partire da 969€.